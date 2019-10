Elizabeth Olsen è d'accordo con Brie Larson per il team-up al femminile nel MCU

In supporto alle recenti dichiarazioni di Brie Larson sul possibile team-up tutto al femminile nel MCU, Elizabeth Olsen ha confermato il desiderio di vedere più donne nei film dei Marvel Studios perché "i fumetti non sono solo per ragazzi".

"Credo che le persone amino davvero questi personaggi" ha detto l'interprete di Wanda durante una recente intervista con BuzzFeed. "Tutti gli uomini dei film Marvel hanno svolto un lavoro fantastico per soddisfare molte cose che il nostro pubblico decidere, e sono divertenti e talentassi. E lo sono anche le donne. E dare a loro un maggiore screentime, secondo me, avrebbe un grande impatto perché i fumetti non sono solo per ragazzi che voglio vedere altri grandi ragazzi."

La Larson, interprete della prima supereroina protagonista in un film del franchise, ha rivelato di essersi confrontata con Kevin Feige insieme alle sue colleghe per parlare di un possibile team-up tra le protagoniste del MCU. Al momento, nonostante siano stati programmati i prossimi due anni di uscite, i Marvel Studios non hanno comunque ancora annunciato il prossimo grande crossover della saga.

La fase 4 sarà inaugurata il prossimo maggio da un altro film che vedrà come protagonista una donna, ovvero la Black Widow interpretata da Scarlett Johansson. Nel film, le cui riprese sono terminate da pochi giorni, ci sarà anche un cameo di Robert Downey Jr.