Elizabeth Moss è Shirley Jackson nel nevrotico trailer del film sull'autrice di Hill House

L'attrice di Mad Men, L'Uomo Invisibile e Il Racconto dell'Ancella, Elisabeth Moss, torna come protagonista in un inquietante pellicola dedicata a Shirley Jackson, l'autrice di The Haunting of Hill House, il libro che ha ispirato la celebre serie Netflix.

Shirley, questo il titolo del film diretto da Josephine Decker, non è un semplice biopic... Principalmente perché la storia raccontata è di origine fittizia.

La vicenda di cui è protagonista la Moss è ambientata nel periodo in cui Shirley Jackson star per scrivere le prime parole del suo capolavoro, ma una coppia di novelli sposi interpretati da Odessa Young e Logan Lerman sconvolgerà la sua già precaria situazione sentimentale. Assieme al marito, Philip, un gran donnaiolo, la scrittrice inizierà a prendersi gioco dei due sposini, proprio come si intravede nel folle trailer del film.

Si prospetta un'altra performance degna di nota per Elisabeth Moss, che finora ha guadagnato critiche molto positive per la sua interpretazione nel thriller Blumhouse L'Uomo Invisibile, oltre che ben due Emmy e due Golden Globe (rispettivamente per The Handmaid's Tale e Top of the Lake - Il Mistero del Lago).

Shirley, che ha debuttato quest'anno al Sundance Film Festival, potrebbe optare per una release digitale, dato che al momento è dato in uscita "ovunque" per il il 5 giugno.