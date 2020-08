Elizabeth Moss protagonista di Mrs. March, nuovo horror targato Blumhouse

Dopo il successo ottenuto da L'Uomo Invisibile, la Blumhouse torna a puntare su Elizabeth Moss per un nuovo horror basato su Mrs. March, romanzo non ancora pubblicato firmato da Virginia Feito.

L'attrice vestirà i panni della protagonista, una casalinga dell'Upper East Side di Manhattan che inizia a perdere il contatto con la realtà quando inizia a sospettare che suo marito, un romanziere, abbia basato su di lei l'odioso personaggio principale del suo ultimo bestseller.

"Ho letto il romanzo di Virginia in una sola seduta e sono rimasta catturata, sapevo che avrei dovuto interpretare Mrs. March" ha dichiarato la Moss, che produrrà la pellicola tramite la sua Love And Squalor Pictures. "È un personaggio affascinante, complesso e profondamente umano e non vedo l'ora di vestire i suoi panni. Mrs. March è esattamente il tipo di progetto femminile coinvolgente e stimolate che Love And Squalor Pictures vuole costruire. Come compagnia, siamo entusiasti di annunciare il nostro debutto cinematografico insieme alla Blumhouse."

Mrs. March debutterà negli Stati Uniti ad agosto 2021.

Con un budget di appena di $7 milioni, lo ricordiamo, L'Uomo Invisibile di Leigh Whannell è riuscito ad incassare oltre $130 milioni in tutto il mondo nonostante in alcuni mercati, come quello Italiano, abbia debuttato direttamente in home video a causa della pandemia.