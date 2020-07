Elizabeth Debicki loda Christopher Nolan: 'Ecco come si comportava sul set di Tenet'

Nel corso di una recente intervista, l'attrice Elizabeth Debicki ha svelato alcuni retroscena sulla produzione di Tenet, attesissimo nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan.

Considerando il budget da $200 milioni di dollari, è facile immaginare un set caotico e gigantesco, con Nolan alle prese con decine di problemi e centinaia di membri della troupe, ma secondo la Debicki la produzione di Tenet è stata l'esatto opposto: come noto, prima di diventare il punto di riferimento del blockbuster hollywoodiano originale Nolan ha iniziato la sua carriera con piccoli film indie come Following e Memento, e stando a quanto dichiarato dall'attrice ha diretto Tenet come se fosse un film minuscolo e indipendente.

"Ha questa capacità unica di fare un film molto impegnato e complesso a livello di tematiche, che tuttavia però riesce a rendere divertente e accessibile. Su questo set si aveva la sensazione di un'opera indipendente, e credo che sia dovuto alla sua precisione: Chris lavora molto velocemente, il tempo e l'energia vengono spesi solo per le cose per cui valga la pena spenderle. Non c'è nulla di superfluo sui suoi set. È stato davvero un lavoro di squadra e mi ha insegnato molto, sicuramente mi ha reso migliore come attrice e probabilmente anche come persona."

Vi ricordiamo che Tenet uscirà in Italia il prossimo 26 agosto. Nel cast anche John David Washington, Robert Pattinson e Kenneth Branagh.

Per altri approfondimenti ecco i retroscena sul casting di Elizabeth Debicki e quattro nuove immagini di Tenet.