Elizabeth Berkley: quando la provocante star di Showgirls fece causa a Leonardo DiCaprio

Dopo avervi proposto cinque incredibili curiosità su Showgirls in occasione dello scorso passaggio televisivo del film di Paul Verhoeven, oggi che lo scult del 1995 torna in tv vogliamo parlarvi della sua protagonista, Elizabeth Berkley.

L'attrice, infatti, nonostante il flop clamoroso del film all'epoca della sua uscita mise fine ad ogni speranza di carriera, provò per tanti anni a ricostruirsi una reputazione: successivamente infatti l'avremmo 'trovata' come controfigura di Madonna in Real Blondes, e addirittura tra il 1999 e il 2001 ottenne parti minori in Ogni maledetta domenica di Oliver Stone e La Maledizione dello Scorpione di Giada di Woody Allen, ma anche nel film indipendente Rodger Dodger del 2002, che includeva nel cast anche Isabella Rossellini e un giovane Jessie Eisenberg.

Uno degli highlights della sua popolarità, però, rimane la causa legale da $45 milioni di dollari intentata a Leandro DiCaprio: mentre usciva con l'attore Roger Wilson nel 2000, la Berkley accusò l'attore Di Caprio di averci provato spudoratamente con lei e aver rovinato la reputazione di Wilson dopo che questo prese le sue parti.

L'incidente sarebbe accaduto all'alba del 4 marzo del '98, all'uscita del Ristorante Asia de Cuba, nell'East Side; Wilson avrebbe chiesto 'gentilmente' di smettere di telefonare a sua moglie, mentre DiCaprio, insieme a degli amici, lo avrebbe aggredito. Assieme alla star di Titanic vennero denunciati gli attori Jay Ferguson, Kevin Connelly e Vincent Laresca, la giornalista Karen Tenzer, e altri quattro uomini. Nell'esposto Wilson affermò che l'aggressione aveva procurato seri danni alla sua gola e alla sua laringe impedendogli di fare un film. DiCaprio ha sempre negato di aver mai preso parte all'aggressione, sia direttamente che indirettamente.



