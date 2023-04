Elizabeth Banks, la regista di Cocainorso produrrà il remake di Voglia di ballare

Village Roadshow produrrà una moderna versione del cult anni '80 Voglia di ballare (Girls Just Want To Have Fun in originale), all'epoca interpretato da giovani star come Sarah Jessica Parker, Helen Hunt e Lee Montgomery. Alla produzione del film ci sarà la regista di Cocainorso, Elizabeth Banks, insieme a Max Handelman.

Dopo i primi riscontri su Rotten Tomatoes per Cocainorso e il buon risultato al box-office, Elizabeth Banks sta pensando al prossimo progetto e ha messo nel mirino uno dei tanti film sulla danza degli anni '80. Uscito nelle sale cinematografiche nel 1985, Voglia di ballare racconta la storia di una ragazzina di nome Janey (Sarah Jessica Parker) che si trasferisce a Chicago con il padre e instaura presto un'amicizia con Lynne (Helen Hunt), con la quale condivide la passione per la danza.



Janey è costretta a frequentare un rigidissimo liceo cattolico e sopportare la severità del genitore. Incoraggiata da Lynne, Janey cerca di seguire il sogno di sfondare nel mondo della danza, e decide di fare un'audizione per uno show di danza per la tv locale. Nel frattempo Janey dovrà affrontare l'ostracismo del padre, la concorrenza e gli amori adolescenziali.



Il titolo originale è chiaramente ispirato alla hit di Cindy Lauper, nonostante la cantante abbia rifiutato di essere associata al film e non abbia permesso alla produzione di inserirla nella track list.

Nel remake non mancheranno tutte le caratteristiche principali del primo film: l'amicizia femminile, l'umorismo e il cuore, nonché la danza.



Nel frattempo Elizabeth Banks è impegnata nella promozione del suo ultimo film da regista; sul nostro sito potete leggere la recensione di Cocainorso.