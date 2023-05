Elizabeth Banks sui pericoli dell'AI con lo sciopero:'Dobbiamo tenere la posizione'

La regista di Cocainorso, Elizabeth Banks, ha commentato l'attuale sciopero degli sceneggiatori negli Stati Uniti e i pericoli che potrebbero derivare in questo periodo dall'intelligenza artificiale. La star ha esortato gli scioperanti e i lavoratori dello spettacolo a non desistere ed essere irremovibili in questo acceso confronto.

Intervistata da Deadline nel corso al Marché du Film di Cannes, Banks ha dichiarato di essere affranta per la decisione di Alliance of Motion Picture and Television Producers di non convenire che l'intelligenza artificiale non debba essere usata per scopi creativi, in relazione anche allo sciopero degli sceneggiatori.



"Come artista a Hollywood, esportiamo e creiamo cultura. E penso che abbiamo fatto passi da gigante nell'abbattere i controlli nel nostro settore e presentare voci sottorappresentate e nuove idee. Abbiamo fatto così tanti progressi. L'idea che si userà l'intelligenza artificiale per creare quella cultura, basata su tutti i pregiudizi delle culture che sono venute prima, perché è da questo che imparerà l'intelligenza artificiale, la trovo terrificante".



Banks ha proseguito nella sua riflessione sull'intelligenza artificiale:"Dobbiamo mantenere la posizione come comunità. Includo i produttori e gli studi in quella comunità. L'intelligenza artificiale diventerà uno strumento. Non ci sono dubbi. Sta arrivando veloce e impetuosa. Ma vorrei che fosse uno strumento utilizzato dagli autori e non dagli studi per sostituire gli autori. E una volta che quel cavallo è fuori dalla stalla, non so perché qualcuno non creda che il lavoro non sia il prossimo".



