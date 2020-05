Elizabeth Banks insegnante in quarantena: guardate il test da Jimmy Kimmel

Ospite al Jimmy Kimmel Live per parlare di Mrs. America, la miniserie targata Hulu disponibile negli Stati Uniti dallo scorso aprile, Elizabeth Banks ha raccontato la sua esperienza di madre-insegnante in quarantena.

"In pratica è tutto ciò che stiamo facendo in questo periodo" ha detto la regista del recente reboot di Charlie's Angels, madre di due figli che frequentano la terza e la quinta elementare. "Voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti gli insegnanti là fuori e tutti i genitori che stanno insegnando, perché ho capito che la matematica, specie quella di terza elementare, è quasi impossibile da insegnare. Bisogna avere molta pazienza."

A quel punto Kimmel, come potete vedere nel filmato in calce, ha rivelato di aver preparato una serie di domande per testare le abilità della Banks come insegnate: da quante sillabe ci sono nella parola rinoceronte ad un quesito a sorpresa sui multipli, fino ad arrivare alla domanda finale: "Quale forma tridimensionale ha sei facce quadrate?"

"Non so nemmeno cosa significano queste parole in quest'ordine" ha scherzato l'attrice, che poi ha risposto "Deve essere un cubo se dici che le facce sono quadrate."

Dopo Charlie's Angels, lo ricordiamo, la star di Hunger Games ha già in programma di dedicarsi regia di The Invisible Women. A proposito della serie Hulu, invece, qui potete trovare il trailer ufficiale di Mrs. America.