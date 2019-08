Elizabeth Banks condivide una nuova immagine promozionale dal reboot di Charlie's Angels

È il Be An Angel Day, e quale modo migliore di celebrarlo che con una nuova immagine promozionale dal reboot di Charlie's Angels scritto, diretto, prodotto e interpretato da Elizabeth Banks?

Ormai da diversi anni, dal 1993, per essere precisi, che il 22 agosto è stato designato come il Be An Angel Day, ovvero una giornata dedicata a incoraggiare atti di gentilezza, piccoli o grandi che siano, e che grazie all'ampio raggio d'azione dei social media, sta ricevendo sempre più attenzione.

E l'iniziativa ha sicuramente colto l'attenzione di Elizabeth Banks, che per l'occasione ha condiviso su Instagram una foto, o meglio, un breve video, in cui possiamo vedere il nuovo trio protagonista del reboot di Charlie's Angels, Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska, assieme alla stessa Banks, in posa per degli scatti promozionali.

Parte del post la caption "Le ali si guadagnano. #CharliesAngels #BeAnAngelDay".

Annunciato già nel 2015, il film ci ha messo un po' per trovare tutti i suoi componenti e avviarsi, ma nel dicembre dello scorso anno sono finalmente giunte al termine le riprese, e a giugno è arrivato il primo trailer ufficiale.

Charlie's Angels sarà nelle sale italiane a partire dal 21 novembre 2019, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.