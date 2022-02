Eliza Taylor e Bob Morley di nuovo insieme: le star di The 100 nel film I'll Be Watching

Eliza Taylor e Bob Morley, star della serie tv The 100, torneranno a recitare sullo stesso set a distanza di alcuni anni dalla fine dello show The CW. La coppia sarà protagonista del nuovo thriller I'll Be Watching, nel quale interpreteranno i ruoli di moglie e marito. Si tratta del loro primo progetto dopo la fine della serie.

Taylor e Morley sono coniugi anche nella vita e si sono conosciuti proprio sul set di The 100, tratta dai libri di Kass Morgan.

Secondo quanto riporta Deadline, in I'll Be Watching Eliza Taylor interpreterà una donna intrappolata in casa e che farà di tutto per sopravvivere mentre Bob Morley sarà il marito esperto in high-tech.



Diretto dal regista Erik Bernard, I'll Be Watching è stato scritto dalle autrici italiane Elisa Manzini e Sara Sometti Michaels.

Nel cast sono presenti nomi del calibro di David Keith (Ufficiale e gentiluomo), Hannah Fierman (The Vampire Diaries) e Bryan Batt (Mad Men).



Il film può essere l'occasione per i fan della serie di rivedere insieme sullo schermo Eliza Taylor e Bob Morley dopo il successo della serie. A novembre The CW ha ufficialmente cancellato il prequel di The 100, dopo due anni di sviluppo.

La settima stagione di The 100 è stata pubblicata su Netflix lo scorso 1° dicembre.



Nelle prossime settimane vi terremo aggiornati sul progetto di I'll Be Watching per ulteriori dettagli.