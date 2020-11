Eliud Kipchoge, in arrivo un documentario sul maratoneta prodotto da Ridley Scott

È attualmente in fase di post-produzione Kipchoge: The Last Milestone, documentario sul maratoneta detentore del record del mondo, prodotto da Ross Plummer attraverso il Ridley Scott Creative Group. Kevin Macdonald, Kai-Lu Hsiung e lo stesso regista di Blade Runner sono i produttori esecutivi. La regia è di Jake Scott.

Il documentario è incentrato sull'impegno del keniota Eliud Kipchoge per essere il primo atleta a completare una maratona in meno di due ore, impresa centrata a Vienna nell'ottobre 2019, anche se non si trattava di un evento ufficiale. Il documentario promette di dare uno sguardo alla vita dell'uomo prima che dello sportivo, con spezzoni relativi alla sua infanzia in Kenya, interviste a parenti e conoscenti del campione e la cronaca della preparazione della maratona da record, filmata a Vienna da un comparto comprendente 16 macchine da presa.

"È stato un privilegio lavorare con il regista Jake Scott e il suo team per raccontare la storia del mio viaggio per superare la barriera delle due ore per una maratona" ha dichiarato Eliud Kipchoge. "Spero che questo film diffonda il mio messaggio e ispiri le persone di tutto il mondo per le generazioni a venire ad avere il coraggio di sognare in grande e superare i propri limiti."

Il regista, da parte sua, ha aggiunto che "quel giorno Eluid ha corso per tutta l'umanità e ha espresso la sua convinzione che nessun essere umano ha dei limiti. Quello che abbiamo scoperto è stato il potere ispirazionale dell'umiltà."

Ridley Scott, intanto, sta lavorando a un progetto su Gucci, mentre sono ricominciate le riprese di The Last Duel.