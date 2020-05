Élite: il rinnovo per la stagione 4 è ufficiale, quali drammi attendono la serie Netflix?

Negli ultimi anni Netflix ha fatto carte false per ampliare il suo pubblico di nazionalità spagnola e, in cambio, quest'ultimo ha amato alla follia produzioni come La Casa di Carta ed Èlite, entrambe dai toni thriller e drammatici. Proprio quest'ultima è appena stata rinnovata per una quarta stagione, mandando in visibilio i fan di tutto il mondo.

Di Èlite 4 si era già parlato qualche mese fa, appena dopo la distribuzione di Èlite 3 del sanguinolento show ambientato nel liceo di Las Encinas, ma fino ad oggi non era ancora stata ufficializzata.

La conferma arriva direttamente dal profilo Twitter della serie, che dà la lieta notizia con uno speciale video dei protagonisti (che troverete in calce) tra cui Miguel Bernardeau e Claudia Salas.

"Volevo dirvi che abbiamo appena ricevuto le sceneggiature della quarta stagione ed è grandiosa! afferma Bernardeau, seguito a ruota da Aron Piper, che conferma: "Farete meglio a prepararvi, perché sarà spettacolare".

La trama ruota intorno ai pupilli di alcune delle più ricche famiglie del paese, da cui il nome della serie, e tre studenti proveniente da comuni famiglie spagnole: i protagonisti dovranno fare i conti con un'escalation di violenze, soprusi e conflitti, che culmineranno persino nell'omicidio.

Le prime 3 stagioni di Èlite sono già disponibili su Netflix, e per scoprirne tutti i segreti vi suggeriamo il video dal basckstage di Èlite 3.