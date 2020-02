Elisabeth Moss vittima di stalking nella nuova clip de L'Uomo Invisibile

A pochi giorni dall'esordio nei cinema statunitensi de L'Uomo Invisibile, remake Blumhouse del celebre romanzo di fantascienza di HG Wells, la Universal ha pubblicato tramite IGN una nuova clip esclusiva e un nuovo poster.

Potete trovare tutto il nuovo materiale promozionale in calce all'articolo.

Il film di Leigh Whannell, che uscirà negli Stati Uniti la prossima settimana e dal 5 marzo nelle sale italiane, è stato accolto molto positivamente dalla critica d'oltreoceano, con alcune testate che lo hanno definito "una masterclass di tensione e terrore", elogiando il lavoro di Whannell come "degno dello stile dei maestri dell'orrore".

L'Uomo Invisibile non è da intendersi come un remake del classico diretto da James Whale del 1933, ma come rivisitazione del romanzo originale del 1897. La protagonista del film sarà la vincitrice del Primetime Emmy Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale), con il cast che include anche Aldis Hodge (Jack Reacher: Never Go Back), Storm Reid (Euphoria), Harriet Dyer (The InBetween) e Oliver Jackson-Cohen (The Haunting of Hill House ) nella parte dell'Uomo Invisibile.

La storia seguirà il personaggio di Cecilia (Moss), che quando riceve la notizia del suicidio del suo ex fidanzato violento, comincia finalmente a rifarsi una vita. Tuttavia, il suo senso della realtà viene messo in discussione quando inizia a sospettare che il defunto non sia effettivamente morto.

