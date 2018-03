Elisabeth Moss nell'adattamento del fumetto DC/Vertigo, The Kitchen

La DC Entertainment sta procedendo spedita con l'adattamento cinematografico del fumetto della Vertigo. Il The Hollywood Reporter conferma l'ingresso nel cast dell'attrice(The Handmaid's Tale).

L'attrice interpreterà una moglie timida di un marito violento. Alla fine finirà per innamorarsi della violenza che prenderà il sopravvento sulla sua vita. Elisabeth Moss si unisce, dunque, a Melissa McCarthy e Tiffany Haddish nel cast del cinefumetto. La produzione, secondo le voci di qualche settimana fa, stava cercando intensamente una terza attrice da affiancare alla McCarthy e alla Haddish e a spuntarla è stata proprio la Moss.

Per chi non lo conoscesse, The Kitchen è incentrato su tre mogli di tre mafiosi che vengono catturati dall'FBI. Le tre si vedono costrette, dunque, ad assumere il controllo degli affari dei mariti, finendo a diventare addirittura più brave di loro...

La New Line Cinema sta sviluppando l'adattamento della miniserie a fumetti (otto numeri) di Ollie Masters e Ming Doyllanciata nel 2014, affidando la sceneggiatura a Andrea Berloff (Straight Outta Compton), il quale ufficialmente dirigerà anche la pellicola.

La produzione dell'adattamento cinematografico che, al momento, non ha ancora una data di uscita, sarà affidata alla DC Entertainment e a Michael De Luca, tramite la sua Michael De Luca Production.

The Kitchen sarà distribuito nei cinema americani il 20 settembre 2019.