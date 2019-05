Elisabeth Moss e Melissa McCarthy mafiose nel trailer di The Kitchen

Warner Bros ha rilasciato il primo trailer di The Kitchen, adattato dall’omonimo graphic novel. Il film è un thriller venato di umorismo nero e le tre protagoniste - Melissa McCarthy, Elisabeth Moss e Tiffany Haddish - sono le mogli di tre gangster finiti in prigione.

Il trailer di The Kitchen, scritto e diretto da Andrea Berloff, rispecchia quanto riporta la sinossi ufficiale del film. Il video mostra le tre donne nella Hell’s Kitchen degli anni Settanta. Quando i rispettivi mariti, boss della mafia irlandese, vengono arrestati dall’FBI, toccherà a loro prendere il comando della situazione e muovere i primi passi nel mondo del crimine. Inaspettatamente, nei panni dei boss le signore si dimostreranno abili e all’altezza della situazione, oltre che in grado di usare le armi senza farsi troppi scrupoli.

Oltre alla candidata all’Oscar Melissa McCarthy, a Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) e Tiffany Haddish (Girls Trip), fanno parte del cast tra gli altri anche Domhnall Gleeson (Star Wars: Gli ultimi Jedi), Brian d'Arcy James (Il caso Spotlight), Margo Martindale (The Americans) e James Badge Dale. La sceneggiatura di Berloff è basata sulla serie di fumetti creata per DC Vertigo da Ollie Masters e Ming Doyle.

The Kitchen sarà nelle sale dal 9 agosto.