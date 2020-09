Elisa De Panicis infiamma Venezia 2020: bacio con lingua sul red carpet, ma la mascherina?

Show da fuoriprogramma sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia: il bacio passionale con tanto di lingua scambiato tra Elisa De Panicis e Mila Suarez, ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ha fatto letteralmente impazzire i fotografi accreditati, ma la polemica è già scattata.

Eh si perché il momento sexy, che sulla carta è stato difeso come un messaggio per celebrare l'amore in ogni sua declinazione, ha immediatamente fatto scattare gli uomini della sicurezza, con due guardiani del red carpet intervenuti per separare le due amanti mosse da passione incontrollabile: le norme di sicurezza e distanziamento sociale anti-covid, quest'anno vero e proprio dogma insindacabile al Lido, pare che non prevedano affatto effusioni di questo tipo. Chi l'avrebbe mai detto?

Comunque Elisa De Panicis e Mila Suarez, dopo essere state separate, hanno continuato ad infiammare gli obiettivi dei fotografi con diverse altre pose voluttuose, grazie soprattutto ai loro abiti a dir poco osé fatti di scollature profonde e coraggiose trasparenze vedo-non-vedo.

Una trovata pubblicitaria a dir poco riuscita, con la popolarità delle due influencer schizzata letteralmente alle stelle nel corso della mattinata.

