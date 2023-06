Elio, il nuovo trailer del film Disney-Pixar introduce una miriade di forme aliene

Il canale YouTube di Pixar ha appena pubblicato il nuovo trailer di Elio, ventottesimo lungometraggio Disney-Pixar in arrivo in sala il 1° marzo 2024. I due minuti della clip bastano per mostrare la miriade di forme aliene che costellerà il percorso del bambino protagonista.

"Per secoli" figura nella descrizione del video, "le persone guardavano l'universo in cerca di risposte: nel nuovissimo film di Disney e Pixar, Elio, l'universo richiama a sé! Il lungometraggio originale introduce Elio, un perdente con un'immaginazione smisurata che si ritrova inavvertitamente teletrasportato nel Communiverse, un'organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie in lungo e in largo. Erroneamente identificato come l'ambasciatore della Terra in tutto il resto dell'universo, seppur impreparato a quel tipo di pressione, Elio deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliena, sopravvivere a una lunga serie di prove formidabili e, in qualche modo, scoprire chi è veramente desitnato a essere".

Diretto da Adrian Molina (sceneggiatore e co-regista di Coco) e prodotto da Mary Alice Drumm (produttore associato dello stesso film), ci auguriamo che la nuova pellicola riscuoterà lo stesso successo di quella vincitrice del Premio Oscar come miglior film d'animazione e miglior canzone – se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Coco. A dare la voce al protagonista sarà Yonas Kibreab, mentre America Ferrera doppierà la madre, Olga Solis. "Olga è super sicura di sé" ha diciarato Ferrera. "Inoltre, è davvero intelligente e pronta a fronteggiare qualsiasi situazione. È un personaggio che veicola davvero molti aspetti dell'essere madre".

In attesa del 1° marzo 2024, non perdetevi l'immagine ufficiale del film Elio.