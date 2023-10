Elio, Pixar rinvia il prossimo film d'animazione: scoprite la nuova data d'uscita

Oltre al rinvio del remake live-action di Biancaneve, in queste ore la Disney ha comunicato un altro importante slittamento sul suo calendario: Elio, il nuovo film d'animazione della Pixar.

Dopo che venerdì sera la Disney ha annunciato che rinvierà di un anno l'uscita del controverso e chiacchierato film live-action di Biancaneve con Rachel Zegler e Gal Gadot, che dalla data d'uscita precedentemente prevista del 22 marzo 2024 si sposterà di quasi un anno esatto al 21 marzo 2025, lo studio ha confermato che Elio subirà un rinvio ancora più sostanziale: il titolo Pixar, previsto per l'1 marzo 2024, uscirà ora il 13 giugno 2025.

La situazione è ovviamente riconducibile agli scioperi di Hollywood, che però potrebbero terminare presto: gli studios e il sindacato SAG infatti si sono incontrati già tre volte questa settimana, e hanno indetto due nuove riunioni per tutto il week-end, sia oggi sabato 28 che domani domenica 29 ottobre. Il rinvio di Biancaneve e di Elio arriva dopo quello di Mission: Impossible 8, anch'esso posticipato di un anno da giugno 2024 a maggio 2025. Vale la pena notare che Pixar ha anche Inside Out 2 in programma per l'estate 2024, e probabilmente la Disney non ne ha annunciato il rinvio perché spera di risolvere gli scioperi nei prossimi giorni.

Ricordiamo che la storia di Elio è quella di un ragazzo di 11 anni che si ritroverà accidentalmente teletrasportato in un mondo alieni, dove si troverà faccia a faccia con il Comuniverso, un raduno interplanetario a cui partecipano i rappresentanti di tutta la galassia e dal quale verrà scambiato per il portavoce ufficiale della Terra, cosa che gli permetterà di diventare l'eroe spaziale che ha sempre sognato di essere.