Elio Germano, oltre Matteo Messina Denaro: sarà Berlinguer nel nuovo film di Andrea Segre

Per Elio Germano è ormai diventata una abitudine interpretare personaggi che, in un modo o nell'altro, hanno segnato in maniera indissolubile l'Italia. Dopo Giacomo Leopardi e Antonio Ligabue toccherà a Enrico Berlinguer, segretario del partito comunista italiano dal 1972 fino alla sua scomparsa.

Dopo che Elio Germano è stato annunciato come volto di Matteo Messina Denaro nel film che verrà realizzato sul boss, è stata resa nota anche la scelta dell'attore di partecipare a La grande ambizione, titolo del film di cui le riprese sono in corso da ottobre in Sardegna e che ripercorrerà la vita privata e professionale dell'ex leader del partito comunista italiano e, soprattutto, una delle personalità più influenti nella storia politica italiana nel periodo del terrorismo nero e rosso.

Il film, che dovrebbe uscire nel 2024 in occasione del quarantennale della morte di Berlinguer, racconterà anche eventi in chiaro scuro della sua storia come, ad esempio, il misterioso viaggio a Sofia fatto nel 1973 che lo portò quasi a morire in un incidente d'auto, fino al discorso alla festa dell'Unità a Genova nel 1978. Le riprese, attualmente in corso, si stanno svolgendo tra Porto Torres e Sassari in Sardegna nel quale sono state già svolte delle chiamate casting call per dei figuranti di tutti le età e sesso. A dirigere la pellicola sarà, invece, il regista veneto Andrea Segre.

