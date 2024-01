Elio Germano, 5 film da non perdere dell'attore de La Storia

Elio Germano è uno degli attori italiani più talentuosi ed amati degli ultimi anni. Con l'esordio nella serie tv La Storia di Francesca Archibugi, ovviamente, è aumentato in maniera considerevole l'interesse verso la carriera di quello che è uno degli attori nostrani più poliedrici e impegnati.

Oltre ad interpretare Matteo Messina Denaro in un prossimo film, Elio Germano vestirà anche i panni di Berlinguer nel nuovo film di Andrea Segre. Nel corso della sua carriera l'attore ha sempre avuto la possibilità di spaziare in una serie molto varia di titoli che gli hanno permesso di cambiare genere e di poter approfondire le sue enormi capacità di interprete. Volto per eccellenza del cinema indipendente americano per diversi anni, l'attore fa il suo esordio sul grande schermo nel 1993 a 12 anni in Ci hai rotto papà di Castellano e Pipolo.

Nel corso di anni di attività, Germano ha avuto la possibilità di esplorare sfumature differenti dei propri personaggi e di capire quali ruoli fossero più adatti a lui. Ma quali sono i 5 film da recuperare assolutamente con Elio Germano?

Il giovane favoloso (2014) di Mario Martone

Volevo Nascondermi (2020) di Giorgio Diritti

Diaz - Don't Clean Up This Blood (2012) di Daniele Vicari

Favolacce (2020) di Fabio e Damiano D'Innocenzo

L'incredibile storia dell'Isola delle Rose (2020) di Sydney Sibilia

Se vi va di scoprire qualcosa di più sull'attore, vi raccontiamo anche la carriera da musicista di Elio Germano. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!