Elijah Wood vuole realizzare il reboot di Nightmare On Elm Street

Nel corso di una recente intervista promozionale Elijah Wood, celebre interprete di Frodo nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, ha dichiarato di voler realizzare il reboot di Nightmare On Elm Street.

Queste le parole dell'attore:

"Abbiamo a lungo sognato di entrare nel franchise di Nightmare On Elm Street. Così ha fatto Adam Egypt Mortimer, con il quale abbiamo appena realizzato Daniel Isn't Real. Quel film e Elm Street hanno somiglianze alquanto oscure ma ancora tangibili per quanto riguarda il mondo dei sogni. E siccome al pubblico che ha visto Daniel Isn´s Real quel film è piaciuto, l'ha trovato interessante, su Twitter è nato un piccolo movimento per spingere Adam Mortimer a fare il prossimo Nightmare On Elm Street. Non abbiamo fatto segreti. Siamo stati in contatto con i titolari dei diritti molte volte negli ultimi mesi. È un vero progetto da sogno per noi, avere la possibilità di girare un film in quel franchise. E come ho detto, abbiamo una visione molto specifica. Penso che sarebbe molto sorprendente ed eccitante realizzare il nostro reboot."

Vi ricordiamo che un reboot di Nightmare On Elm Street è in programma da parecchi anni, anche se la produzione non ha mai avuto luce verde.