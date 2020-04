Elijah Wood che vende rape in Animal Crossing è la cosa migliore che vedrete oggi

Attenzione attenzione: Frodo vende rape. Uno dei modi in cui l'attore de Il Signore degli Anelli, Elijah Wood, sta passando la quarantena è divertendosi con il nuovo life simulator di Nintendo Animal Crossing New Horizon, e pare si stia affidando a Twitter per trovare nuovi mercati dove vendere le sue rape.

Avete presente quelle pubblicità di Coin Master in cui l'individuo di turno si stupisce perché qualche celebrità ha appena attaccato il suo villaggio?

Ebbene, sarebbe capitata una cosa simile (versione Animal Crossing) anche a un utente di Twitter.

Jessa, questo il nome della ragazza sul social, ha raccontato con un tweet la sua surreale esperienza:

"Ragazzi, ho twittato i miei prezzi delle rape e Elijah Wood è appena arrivato sulla mia isola a farsi un giro. Questo è di certo il miglior giorno di quarantena finora".

Nelle foto in allegato, che trovate come sempre in calce alla notizia, si può vedere come l'interprete di Frodo abbia richiesto il codice per poter accedere alla sua isola e vendere i preziosi ortaggi, e come poi si sia divertito a visitare l'isola (e raccogliere frutta).

Wood, a ogni modo, non è la prima celebrità ad amare il gioco targato Nintendo. Di recente anche Brie Larson ha mostrato il suo entusiamo per Animal Crossing, assieme ad altri come Guy Fieri, Chrissy Teigen e la star di Krypton Cameron Cuffe.