Elijah Wood, la star sarà un agente dell'FBI nel thriller No Man of God

A quanto riporta Deadline, Elijah Wood sarà nel film No Man of God, un thriller diretto da Amber Sealey e basato sulle vere trascrizioni delle conversazioni tra il serial killer Ted Bundy e Bill Hagmaier, analista dell'FBI che lo interrogò in carcere tra il 1984 e il 1989.

Elijah Wood, recentemente tra i protagonisti di una reunion del cast de Il Signore degli Anelli a vent'anni dal primo film, interpreterà Bill Hagmaier, mentre per il ruolo di Bundy sono ancora in corso i casting.

No Man of God sarà ambientato in gran parte all'interno di una sala degli interrogatori. La sceneggiatura del film è di C. Robert Cargill, mentre lo stesso Wood sarà anche tra i produttori, insieme a Daniel Noah, Lisa Whalen e Kim Sherman. Scott Derrickson, regista di Doctor Strange, sarà produttore esecutivo con Stacy Jorgensen e Mark Ward e Hagmaier. Il film sarà presentato agli acquirenti al prossimo mercato virtuale di Cannes, con le vendite internazionali che saranno gestite da XYZ, che presenterà anche l'horror Run Rabbit Run con Elisabeth Moss.

La regista Amber Sealey è nota per il cortometraggio How Does it Start, presentato al Sundance Festival, e per il lungometraggio No Light and No Land Anywhere.

Per altri approfondimenti rimandiamo alla nostra recensione di I don't feel at home in this world anymore, uno degli ultiimi film interpretati da Elijah Wood, datato 2017.