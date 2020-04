Elijah Wood spiega i segreti di Animal Crossing a Dominic Monaghan: il video è esilarante

Chi l'avrebbe mai detto che un giorno Frodo avrebbe spiegato a Merry come coltivare rape e come guadagnare sulle attività agricole? Beh, forse nella Contea sarebbe potuto anche succedere, ma qui stiamo parlando di Animal Crossing, che sembra essere diventato davvero il passatempo preferito di Elijah Wood negli ultimi giorni.

Nel video riportato da TheOneRing.net possiamo vedere un frammento della conversazione tra i due e notiamo subito Wood intento a sfoderare la sua Nintendo Switch per spiegare all'amico come si stia divertendo ultimamente. Inizia con il dire che il gioco rispetta le ventiquattro ore reali e che sono presenti moltissime attività da svolgere nel corso della giornata. A quel punto Monaghan gli chiede se si tratti di un vero e proprio sim world:

"Sì, abbastanza. Hai un personaggio e nei panni di quel personaggio arrivi su un'isola e la popoli. Non è proprio come SimCity, nel senso che non costruisci niente ma devi guadagnare denaro, così puoi abbellire la tua casa".

Sebbene la qualità del video non sia eccelsa, è possibile notare il suo entusiasmo nel descrivere le varie attività che il gioco consente di portare a termine, come la pesca o la raccolta di frutti. Monaghan conclude dicendo che il gioco è arrivato nel momento perfetto ed è riuscito ad appassionare e ad allietare i giocatori in questo difficile periodo.

C'è persino chi ha incontrato Wood in cerca di rape su Animal Crossing e a quanto pare anche Brie Larson è una fan del gioco.