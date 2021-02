Elijah Wood ricorda l'11 settembre: 'Io e Orlando Bloom eravamo in aereo e vedemmo tutto'

È davvero difficile trovare al mondo qualcuno che non ricordi dove si trovasse durante quei terribili istanti dell'11 settembre 2001, in particolar modo se parliamo di cittadini americani: Elijah Wood non fa eccezione e, durante un'intervista rilasciata a Empire, ha condiviso il suo ricordo di quei tragici eventi.

Stando al suo racconto, il protagonista de Il Signore degli Anelli si trovava proprio a bordo di un aereo insieme alle sue co-star Orlando Bloom e Sean Bean negli istanti in cui i due tristemente noti velivoli si schiantavano sulle Torri Gemelle.

"Orlando, Sean Bean e io eravamo andati a un concerto di Jamiroquai all'Hammerstein Ballroom. Dopodiché sai, tornammo in albergo, dormimmo un paio d'ore, ci svegliammo e andammo al Newark Airport per imbarcarci per Los Angeles. Gli aerei colpirono le Torri mentre eravamo in volo. Guardammo dai finestrini e vedemmo che uno degli edifici era in fiamme. Ci fu un annuncio tramite cui ci dissero che degli aerei erano stati dirottati e che saremmo dovuti tornare a terra" sono state le parole dell'attore.

Un'esperienza terribile che i tre difficilmente dimenticheranno, così come chiunque abbia assistito in diretta a un evento che ha cambiato irrimediabilmente la nostra storia. Tornando a parlare di cinema, intanto, ecco quanto hanno incassato i tre film de Il Signore degli Anelli; vediamo, invece, in che modo Il Signore degli Anelli fu strappato alle mani di Weinstein.