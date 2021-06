Elijah Wood nel remake di The Toxic Avengers? Secondo i rumor sarà il villain del film

Dopo il già annunciato Peter Dinklage, un'altra star potrebbe arricchire il cast del remake di The Toxic Avenger, che sarà prodotto da Legendary Pictures. Secondo gli ultimi rumor, anche Elijah Wood sarebbe pronto a entrare tra i protagonisti del film, in cui dovrebbe interpretare il villain Bob Garbinger.

A riportare la notizia è The Illuminerdi. Il reboot di The Toxic Avenger è scritto e diretto da Macon Blair, che peraltro ha già diretto Elijah Wood nel film Netflix I Don’t Feel at Home in this World Anymore. Peter Dinklage (Game of Thrones) interpreterà il protagonista, con Jacob Tremblay nel ruolo di suo figlio.

La descrizione del personaggio che dovrebbe essere interpretato da Elijah Wood recita: "Capelli leonini e chirurgia plastica inquietante. Il malvagio capo della losca compagnia Garb X. Non ha riguardo per nessuno tranne che per sé stesso e intraprende una furia omicida per diventare potente come Toxie. Il suo ego è rafforzato dalla sua posizione tra i funzionari della città, ma in realtà vive nella paura della banda della malavita con cui è indebitato."

Dopo il film del 1984, diretto da Lloyd Kaufman e Michael Herz, The Toxic Avenger è diventato un vero e proprio franchise: oltre a tre sequel, è diventato anche un musical, una serie animata e un fumetto Marvel.