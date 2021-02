Elijah Wood e l'omaggio al Signore degli Anelli nello spot del Super Bowl

Nel corso di un nuovo spot televisivo di AT&T confezionato per il prossimo Super Bowl, protagonista è stato Elijah Wood che ha nuovamente omaggiato la saga che gli ha dato fama e popolarità eterna, ovvero quella de Il Signore degli Anelli. Lo spot inscena un fittizio botta e risposta tra l'attore interprete di Frodo Baggins e i suoi fan.

Nel filmato vediamo appunto Wood prepararsi a rispondere alle domande dei fan della mitica saga di Peter Jackson, ma la domanda non arriva correttamente poiché l'utente non dispone di una connessione ottimale. Da qui lo spot di AT&T dedicato alla sua nuova connessione con fibra, velocissima e pronta per non farti perdere assolutamente nulla, men che mai un'occasione d'oro come quella di poter parlare al tuo eroe preferito via streaming.

Intanto, rimanendo in tema, Warner Bros. ha annunciato che la trilogia de Il Signore degli Anelli tornerà al cinema da oggi 5 febbraio... almeno negli Stati Uniti. Ad annunciarlo è stato nientemeno che la catena IMAX, che distribuirà il film nelle sue sale. Come si legge nel tweet in calce all'articolo: "Per la prima volta in IMAX, vivi la magia della Terra di Mezzo. La trilogia del Signore degli Anelli fa il suo debutto sullo schermo più grande che ci sia. Rimasterizzato da Peter Jackson in uno straordinario 4K, vivi l'epopea nei cinema IMAX il 5 febbraio. Prenota il tuo posto".

Armati di speranza abbiamo protratto la nostra ricerca fino al sito web di IMAX, dove cercando la località a noi più disponibile ci siamo sentiti rispondere con una parola: Ucraina. Un viaggio (inaspettato) che i fan più accaniti della saga forse avrebbero anche affrontato in un mondo pre-pandemia, ma per il momento non possiamo che consigliarvi di aspettare notizie da Warner Bros. Italia, anche se non è detto che arriveranno in tempi brevi.

Ricordiamo che ad oggi il cofanetto 4K de Il Signore degli Anelli risulta ancora esaurito su Amazon.