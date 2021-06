Elijah Wood, dopo Il signore degli anelli l'horror:'Voglio i reboot di due cult'

Milioni di persone in tutto il mondo conoscono Elijah Wood nel ruolo di Frodo Baggins nella trilogia de Il signore degli anelli. Ciò che invece è meno noto ai più è che Elijah Wood sia un grande appassionato di cinema horror. E in effetti la sua carriera pullula di film oscuri e spaventosi, anche con la sua SpectreVision.

E proprio in quest'ottica, Wood ha parlato recentemente della volontà di riportare Freddy Krueger sul grande schermo in un altro reboot del franchise, così come per Grano rosso sangue.

"Personalmente, abbiamo parlato molto, internamente, di Nightmare - Dal profondo della notte, e di quanto sarebbe incredibile entrare di nuovo in quell'universo e vedere quell'universo, esplorarlo di nuovo e vedere Freddy. Questo è qualcosa che affascina. Ovviamente, non è una poco conosciuta e piccola che dev'essere trasformata in qualcosa di grande. Ed un'altra che sarebbe eccitante, so che c'è già un remake in uscita, ma adoriamo Grano rosso sangue. Sento che sarebbe una cosa eccitante... da zero, partendo dal romanzo, non rifacendo il film, ma in realtà prendere il racconto e arricchirlo in maniera interessante".



Wes Craven portò per la prima volta sul grande schermo Freddy Krueger nel 1984 con Nightmare - Dal profondo della notte, che poi ha generato sette sequel ufficiali, una serie tv e numerosi cortometraggi realizzati dai fan. Grano rosso sangue di Stephen King è stata la base per non meno di 11 film in totale, la maggior parte dei quali ha ricevuto recensioni non favorevoli.

Elijah Wood potrebbe essere il villain di The Toxic Avengers, come riportano diversi rumor. Nell'intervista l'attore americano prosegue il racconto della sua passione per gli horror, confessando che uno dei suoi film preferiti è Truth or Dare? di Tim Ritter:"Penso che mi sia rimasto in mente perché lo vidi quando avevo sei anni e mi ha lasciato e mi lasciò impressionato. Ma lo amo sinceramente. E l'ho presentato a così tante persone e ha i suoi fan, non è così sconosciuto ma non so se mi piacerebbe rifarlo. Quando penso a questi film meno conosciuti, quello spicca sempre come un piccolo gioiello speciale".



Tra i progetti recenti, Elijah Wood è tra i protagonisti del nuovo film su Ted Bundy.