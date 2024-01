Elijah Wood compie 43 anni: '20 anni dopo non ho ancora letto Il Signore degli Anelli'

Non aver letto Il Signore degli Anelli è una cosa già abbastanza grave di per sé: l'opera di Tolkien è una delle massime espressioni del fantasy, e ogni amante del genere (e non) dovrebbe dedicarvi un po' di tempo! Peggio ancora, naturalmente, se la lacuna riguarda chi il mondo di Arda l'ha vissuto dall'interno... Uno come Elijah Wood, ad esempio.

L'attore che oggi compie 43 anni e che recentemente ha manifestato il suo entusiasmo per i nuovi film de Il Signore degli Anelli ammise infatti appena un paio d'anni fa di non essersi ancora dedicato alla lettura dei libri da cui sono tratti i film a cui deve quella che finora resta la parte più importante della sua carriera.

"Noi del cast siamo una famiglia, legata per il resto della nostra vita. Ci siamo sempre appoggiati l'un l'altro, ci siamo goduti l'esperienza e abbiamo festeggiato insieme. È stata un'esperienza indimenticabile. È così surreale che sia trascorso tutto questo tempo da allora. L'unico rammarico che ho ancora oggi è di non aver mai letto il libro. È ridicolo che non l'abbia fatto, 20 anni dopo. È la mia croce da portare. È così sciocco. Tutti gli altri l’hanno letto. Non ditelo in giro" furono le sue parole in occasione del ventennale dei film di Peter Jackson. Il nostro Elijah sarà riuscito a mettersi in pari, nel frattempo? Speriamo che qualcuno decida di indagare!