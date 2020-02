Elicotteri ed esplosioni sul set di Matrix 4 a San Francisco

Ci sono voluti ben 17 anni per riportare sul grande schermo il mondo di Matrix, dopo quel Matrix Revolution che nel 2003, a dirla tutta, non fece particolarmente impazzire fan e critica. Se le sorelle Wachowski hanno deciso di riportare in vita Neo, però, immaginiamo sia perché qualcosa ancora vale la pena raccontare.

Sul film, ovviamente, non è ancora stato rilasciato alcun tipo di dettaglio: la presenza dell'Eletto è certa in quanto Keanu Reeves è stato ovviamente tra i primi nomi del cast ad essere annunciati, insieme ad altri protagonisti storici come Carrie-Anne Moss e new entry come Neil Patrick Harris, ma nulla sappiamo riguardo agli eventi che faranno sì che Neo torni in gioco, né sugli sviluppi che immaginiamo porteranno nuovamente gli umani alla guerra con le macchine.

Perché guerra sarà, inevitabilmente: lo si capisce piuttosto chiaramente anche da un video diffuso in queste ore sui social, nel quale vediamo elicotteri volare a bassa quota e segni di grosse esplosioni sul set di Matrix 4 allestito a San Francisco, dove presumibilmente avranno quindi luogo le riprese di alcune delle scene più intense di questo nuovo capitolo della saga.

Recentemente, intanto, anche Brian J. Smith è entrato nel cast di Matrix 4; a breve sarà invece disponibile in vinile la colonna sonora di Matrix.