È ufficiale: Eli Roth dirigerà Borderlands! La pellicola Lionsgate si avvicina

Cinque anni fa la Lionsgate annunciò un nuovo progetto ispirato al video game Borderlands, ma dopo le ultime notizie risalenti allo scorso aprile non se n'era saputo più nulla... Fin'ora! Pochi minuti fa la casa cinematografica ha non solo confermato che il progetto è ancora in produzione, ma che a dirigere Borderlands sarà Eli Roth.

Al fianco di Roth ci sarà lo sceneggiatore Craig Mazin (Chernobyl), che ha appena finito di scrivere l'ultima bozza della pellicola: la storia trarrà ispirazione dal celebre videogioco distribuito nel 2009 dalla Gearbox Software e dalla 2K, divisione della Take-Two Interactive Software.



Il videogame è ambientato nello scenario fantascientifico del pianeta di Pandora, abbandonato da una mega-corporazione poco prima degli eventi raccontati nel gioco. Con 57 milioni di copie vendute e un successo mondiale, lo scorso settembre è stato distribuito il terzo capitolo della saga, Borderlands 3.



I produttori esecutivi del film saranno Randy Pitchford, produttore esecutivo del franchise di videogiochi nonché fondatore della Gearbox, e Strauss Zelnick, presidente e CEO di Take-Two Interactive.



"Sono entusiasta di immergermi nel mondo di Borderlands e non potrei farlo con una sceneggiatura, un team di produzione e uno studio migliori", ha dichiarato Roth in una nota. “Ho alle spalle una prolifica esperienza con la Lionsgate e sento che in certo senso siamo cresciuti insieme: tutto ciò che ho fatto nella mia carriera di regista mi ha portato a questo gigantesco ed ambizioso progetto. Non vedo l'ora di aggiungere la mia energia, le mie idee e la mia visione del mondo selvaggio alle divertenti ed adrenaliniche avventure del gioco. "



Anche i vertici della Lionsgate sono entusiasti del progetto e per la regia di Roth, che Pitchford commenta così:



"Sono incredibilmente orgoglioso di portare questo amato videogioco nei cinema per i nostri fan in tutto il mondo. Eli [Roth] e Craig [Mazin], già affermati e straordinari visionari, saranno i meravigliosi coordinatori dei personaggi e delle storie innovative di Borderlands."