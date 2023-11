Eli Roth spera che Thanksgiving sia solo l'inizio di un franchise:'Il Thanksgivingverse'

Nato dal fake trailer da lui diretto per Grindhouse nel 2007, Thanksgiving è il nuovo film di Eli Roth, sedici anni dopo l'idea partorita per il film di Quentin Tarantino. Eli Roth e Jeff Rendell hanno potuto sviluppare l'idea nata parecchi anni addietro. Ora Thanksgiving è nelle sale e la speranza è che possa diventare un franchise.

Intervistato da Comicbook, Eli Roth non ha nascosto l'idea di una saga vera e propria:"Beh, non abbiamo pensato molto oltre questo film ma mentre stavamo girando abbiamo iniziato a scherzare dicendo 'Oh, sì, potremmo fare un film ambientato lì, potremmo fare questo, potremmo fare quello. Thanksgivingverse".



Ovviamente, molto dipenderà dal successo del primo Thanksgiving:"Dipende completamente dai fan. Ma ci siamo divertiti moltissimo a realizzarlo e più ci pensi più idee ti vengono. Lavorare con questo cast, che è un cast da sogno, il cast di tutta una vita, e il ricongiungimento con Milan [Chadima], il mio direttore della fotografia di Hostel e Hostel II, e del trailer originale [di Thanksgiving]. Non volevamo fermarci. Erano delle riprese così veloci, quando sono finite eravamo davvero tristi. Abbiamo pensato 'Ok, come possiamo tornarci?'. Quindi, se il film andasse bene, mi piacerebbe continuare". Su Everyeye trovate 5 curiosità che non conoscete su Thanksgiving.



A fronte di un budget modesto (circa 15 milioni di dollari) è possibile che Thanksgiving riesca a raggiungere un ottimo risultato al botteghino che potrebbe convincere la produzione ad optare per un secondo capitolo.

Non perdetevi la recensione di Thanksgiving, l'ultimo film diretto da Eli Roth.