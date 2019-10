Eli Roth produce l'horror 10-31 con la Orion Pictures

Orion Pictures ha acquisito i diritti della sceneggiatura dell'horror 10-31, scritta da Ian Shorr e Peter Gamble. Lo script è basato su una storia di Laurie Ashbourne e su un'ulteriore sceneggiatura di Kathy Charles. 10-31 sarà prodotto da Eli Roth e Roger Birnbaum con l'Arts District Entertainment, insieme a Bellevue Productions.

Eli Roth ha parlato del nuovo progetto che lo vede coinvolto:"Molto raramente ottieni una sceneggiatura che ti afferra per la gola, ti tiene fino all'ultima pagina e ti lascia gli incubi dopo. Non voglio rivelare troppo ma si tratta di una delle premesse migliori e più spaventose per un film horror che io abbia letto negli ultimi anni. I film slasher sono il mio sottogeneri dell'orrore preferito e questa sceneggiatura ha tutti quei classici ingredienti. Siamo molto entusiasti di fare questo film con Orion, con la quale abbiamo un lungo rapporto e che comprende che cosa serva per fare un film spaventoso senza esclusione di colpi".



10-31 segue le vicende di una giovane donna che attraverso il 'dolcetto o scherzetto' della nipote scopre una nota in un involucro di caramelle nel quale vi è scritto che c'è un assassino che la ostacola.

"Si tratta esattamente del tipo di film che io e Eli abbiamo cercato di realizzare per Arts District Entertainement" ha dichiarato Roger Birnbaum "Contiene l'originalità, l'eleganza, lo stile e soprattutto tensione e paure reali. Non vediamo l'ora di una grande produzione con Orion".

Ad inizio è stato annunciato che Eli Roth è al lavoro su un nuovo horror per Miramax. Nel 2016 Roth realizzò un cortometraggio di Dark Souls 3, ispirato al videogioco.