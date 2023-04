Eli Roth compie 51 anni: 'Bastardi Senza Gloria? Tarantino mi fece arrabbiare'

Vero e proprio figlioccio artistico di Quentin Tarantino, Eli Roth ha scritto grazie a Bastardi Senza Gloria quella che resta probabilmente la pagina più importante della sua carriera da attore: il regista di Hostel serba ovviamente un bel ricordo dei giorni trascorsi sul set, nonostante qualche scherzetto tiratogli dal suo collega e maestro.

Roth, che oggi spegne 51 candeline, ricordò infatti come il nostro Quentin cercò di ritardare il più possibile il momento delle riprese della scena che avrebbe visto l'esordio del suo Donnie Donowitz (e della sua mazza da baseball), in modo da far innervosire l'attore e ottenere quindi da lui il massimo in una sequenza che, come ben ricordiamo, richiedeva una carica rabbiosa non indifferente.

"Mi ero preparato da tempo per la mia parte in Bastardi Senza Gloria e non vedevo l'ora di fare l'esordio nel film. Quentin Tarantino però aveva deciso, senza avvertirmi, di rimandare la scena con la mazza da baseball. Questo solo per farmi arrabbiare il più possibile e rendere la scena più realistica. Ero furioso, ma penso che abbia funzionato. Anche i vestiti hanno contribuito a rendere più veritiera la violenza della mia interpretazione. Indossare della biancheria intima di lana ti fa venir voglia di uccidere qualsiasi cosa" furono le parole di Eli Roth... E chi può dargli torto, d'altronde!