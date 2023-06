Elf, Will Farrell causò un blocco del traffico tra le strade di New York

Elf è uno dei film di Natale per eccellenza e pellicola che ha reso ancor di più Will Farrell una star a livello globale. Pare che, però, a sua interpretazione del celebre elfo abbia causato non pochi problemi durante le riprese soprattutto al traffico newyorkese.

L'attore, infatti, pare si trovasse sotto il Lincoln Tunnel di New York, vestito di tutto punto con il suo costume di scena. Gli automobilisti rimasero talmente sopresi dalla sua imprevedibile presenza con indosso l'outfit di scena da bloccare il traffico in strada, causando anche piccoli (e non gravi) tamponamenti. Insomma, per quanto divertente e comica, l'idea di Farrell ha causato una serie di problemi a catena tra le strade di New York compreso un incredibile ingorgo stradale.

Per il sequel di Elf Will Farrell rifiutà ben 29 milioni dichiarando di "non poter più mentire". Per anni si è pensato di realizzare un seguito di una delle pellicole natalizie più amate ed apprezzate degli ultimi 30 anni. Il film parla della storia di un uomo, adottato anni prima da un elfo di Babbo Natale, deciderà di abbandonare la propria casa al Polo Nord e di andare a New York per cercare la propria famiglia perduta.

Sempre parlando della possibilità di realizzare un seguito, James Caan dichiarò l'intenzione di Farrell di fare un sequel ma con un altro regista. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!