Elf compie 20 anni: come sono oggi i protagonisti del classico natalizio?

Nonostante Will Ferrell desiderasse un sequel di Elf, il secondo capitolo non è mai arrivato, e oggi, a venti anni di distanza dal debutto del popolarissimo film natalizio, la speranza è ormai vana. Per fare un tuffo nel passato (o nel futuro), scopriamo come sono diventati gli attori protagonisti!

In calce alla notizia trovate le fotografie di Will Ferrell (interprete di Buddy), Zooey Deschanel (Jovie), Ed Asner (Babbo Natale), Amy Sedaris (Deb) e Bob Newhart (Papà Elfo). Molti anni sono passati, ma rimangono in grandissima forma!

Diretto da Jon Favreau, Elf (tradotto in italiano come Elf - Un elfo di nome Buddy) racconta la storia di un neonato che, durante la vigilia di Natale, raggiunge inconsapevolmente il Polo Nord e viene adottato da un abitante del luogo. Una volta adulto, il padre gli confessa la verità: i suoi genitori sono in realtà degli umani.

La pellicola ha incassato ben 220 milioni di dollari in tutto il mondo (a fronte di un budget di "soltanto" 33) e ha ottenuto svariate candidature, tra cui quella all'MTV Movie Awards come miglior performance comica (Will Ferrell) e al Phoenix Film Critics Society Awards come miglior film per la famiglia e migliori scelte musicali.

Will Ferrel credeva che Elf avrebbe stroncato la sua carriera sul nascere, ma le cose sono andate ben diversamente! Tra i progetti successivi, ricordiamo Starsky & Hutch - La leggenda di Ron Burgundy, Land of the Lost, Zoolander 2 e il più recente Barbie. In Italia viene doppiato da professionisti quali Pino Insegno e Gianluca Tusco.