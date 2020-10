Elezioni USA, Brad Pitt narratore di un spot:'Biden presidente per tutti gli americani'

La voce di Brad Pitt è quella di un nuovo annuncio della campagna elettorale del candidato democratico Joe Biden, andato in onda durante le World Series di sabato. Nello spot, un montaggio di svariate clip, si vede Biden che incontra i suoi sostenitori e in piedi sul palco insieme alla moglie, Jill Biden, accompagnato dalla voce di Pitt.

"L'America è un posto per tutti - coloro che hanno scelto questo Paese, coloro che hanno combattuto per esso - alcuni repubblicani, alcuni democratici e la maggior parte, da qualche parte al centro" racconta Brad Pitt nello spot.

L'annuncio prosegue, spiegando che gli americani cercano la stessa cosa in un leader:"Qualcuno che comprenda le loro speranze, i loro sogni, il loro dolore, per ascoltare, per unire le persone... per lavorare altrettanto duramente per le persone che hanno votato per lui come quelli che non l'hanno fatto. Essere un presidente per tutti gli americani".



Brad Pitt si accoda ad una lunga lista di attori e attrici di Hollywood che hanno raccolto fondi per i candidati democratici attraverso reunion, dal cast di Veep a quello di West Wing, così come quelli che sono stati presenti in pubblicità e annunci di pubblica utilità per sostenere ulteriormente le proposte del candidato Biden.



