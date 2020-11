Elezioni USA 2020, testa a testa Trump-Biden: le reazioni delle star di Hollywood

Il premio Oscar Charlize Theron ha twittato il suo entusiasmo per la vittoria di Sarah McBride, prima senatrice transgender nella storia degli Stati Uniti, pur riconoscendo che 'siamo tutti un disastro d'ansia in questo momento'. Seth Rogen ha incoraggiato gli elettori dell'Arizona a rimanere in prima fila per le elezioni. Elizabeth Banks ha raccontato la sua ansia:"Sto soltanto camminando avanti e indietro. Almeno sto bruciando il gallone di gelato che ho appena mangiato". Dan Levy ha mandato un messaggio a chi sta lavorando durante questa lunga tornata elettorale:"Tanto amore a tutti coloro che lavorano ai sondaggi, a tutti coloro che lavorano alla campagna #BidenHarris2020, a tutti coloro che sono andati oltre per il bene più grande. Grato a voi, al vostro tempo e al vostro impegno per un domani migliore".

I’m just pacing back and forth. At least I’m burning off the gallon of ice cream I just ate. #ElectionNight — Elizabeth Banks (@ElizabethBanks) November 4, 2020

We are all a mess of anxiety right now but at least we can celebrate this incredible news 🙌🏻 https://t.co/MlUMCnXfEF — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) November 4, 2020

Take a deep breath folks. Remember the #RedMirage we won’t know in important states tonight. https://t.co/EtTaAzLckI — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) November 4, 2020