Elezioni 2020, come sta andando Kanye West? Ecco quanti voti ha conquistato!

Mentre continua lo storico testa a testa fra Donald Trump e Joe Biden per le Elezioni USA 2020, i fan di Kanye West si chiedono quale risultato abbia ottenuto il controverso rapper, regista e designer.

Dopo un'estate a dir poco turbolenta, infatti, West ha ufficialmente presentato la sua nomination in qualità di candidato di partito indipendente, e in queste settimane di voto è stato eleggibile dai cittadini statunitensi. E se i voti pro-Trump e i voti pro-Biden ci impiegheranno diverse ore, forse addirittura giorni per essere conteggiati, quelli a favore di Kanye West sono stati diramati ufficialmente.

Deadline riporta infatti che "si può dire con certezza che almeno 60.000 americani hanno votato per Weste, che correva come indipendente. Mentre alcuni stati erano ancora sotto l'80% del conteggio al momento della stesura di questo articolo, il candidato si colloca a 59.781 voti totali. Quindi, è abbastanza plausibile che supererà i 60.000 quando tutti gli stati saranno stati conteggiati completamente. Il più grande bottino di Kanye è stato nel Tennessee, dove ha raccolto 10.188 voti. Mentre il magnate del rap si è classificato quarto in alcune gare di stato, la sua percentuale di voti non è mai stata superiore allo 0,04%."



Una 'piccolissima' vittoria per Kanye West, che ha presentato una candidatura praticamente a costo zero (si parla di un massimo di un milione di dollari spesi per la campagna elettorale) e a cose già quasi fatte: lo stesso West ha in precedenza parlato di un 'giro di prova', in quanto il suo vero obiettivo sarebbe la presidenza 2024 (come ribadito dal tweet di qualche minuto fa, che trovate in basso).



Insomma, l'appuntamento fra Kanye e la Casa Bianca è rimandato al 2024 ... forse. Per altre notizie sul suo conto, ecco cosa ne pensa Kanye West dei prequel di Star Wars.