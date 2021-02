Elevation, arriva al cinema un nuovo adattamento dai romanzi di Stephen King

Stando a quanto riporta in esclusiva Cinemablend, lo sceneggiatore e regista Jack Bender sta lavorando a un adattamento per il cinema di Elevation, romanzo di Stephen King pubblicato nel 2018. L'industria dell'intrattenimento continua quindi a essere attratta dal maestro del brivido: tra cinema e serie tv i progetti sono davvero tanti.

Lo stesso Jack Bender ha lavorato per esempio a The Dome, Mr. Mercedes e The Outsider.

"Ho recentemente adattato un suo libro chiamato Elevation, che trasformeremo in un film" ha raccontato il regista. "E ho inventato e aggiunto alcune cose, ed ero piuttosto nervoso perché lui non aveva mai letto niente di ciò che avevo scritto, ma solo ciò che ho diretto e prodotto. Ma gli è piaciuto molto."

Secondo Jack Bender, Stephen King "è molto gentile, e sa che quando facciamo un adattamento ci sono cose che aggiungiamo e cose che togliamo: è così che funziona."

Elevation è uno dei romanzi più brevi che Stephen King abbia mai scritto, tanto che sarebbe forse più giusto definirlo un racconto. Se lo scrittore ha pubblicato spesso e volentieri volumi anche di 500-600 pagine, in questo caso la lunghezza è inferiore alle 150.

Ambientato nell'immaginaria Castle Rock nel Maine (location di altre opere di Stephen King), Elevation è incentrato sulla storia di Scott Carey, un uomo che misteriosamente continua a perdere peso, e che anche indossando i suoi vestiti più pesanti non riesce a far spostare l'ago della bilancia.

