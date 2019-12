Noi eletto miglior film dell'anno dall'African American Film Critics Association

La African American Film Critics Association ha nominato Noi di Jordan Peele il miglior film dell'anno, assegnando a Lupita Nyong'o il premio per la migliore interpretazione femminile.

Jordan Peele ha vinto invece quello per il miglior regista ma ha perso quello per la sceneggiatura in favore di Bong Joon-Ho, premiato per il copione di Parasite. Eddie Murphy ha vinto invece il premio per il miglior attore protagonista grazie al lavoro svolto nel film di Netflix Dolemite is my Name.

"Jordan Peele ha continuato ad innalzare il livello dell'horror e del cinema in generale" ha dichiarato Gil Robertson, presidente e cofondatore di AAFCA. "Con Noi ha nuovamente ribaltato il genere horror. La sua precisione nel raccontare una famiglia nera determinata a sopravvivere in una trama complessa all'interno di un genere in cui le unità della famiglia nera sono state storicamente invisibili, è straordinario."

Qui sotto tutti i premi assegnati:

Best Film: “Us” (Universal Pictures)

Best Director: Jordan Peele (“Us,” Universal Pictures)

Best Actor: Eddie Murphy (“Dolemite Is My Name,” Netflix)

Best Actress: Lupita Nyong’o (“Us,” Universal Pictures)

Best Supporting Actor: Jamie Foxx (“Just Mercy,” Warner Bros. Pictures)

Best Supporting Actress: Da’Vine Joy Randolph (“Dolemite Is My Name,” Netflix)

Best Breakout Performance: Kelvin Harrison, Jr. (“Waves,” A24)

Best Animated Film: “Abominable” (Universal Pictures)

Best Documentary: “The Black Godfather” (Netflix)

Best Foreign Film: “Parasite” (Neon)

Best Independent Film: “The Last Black Man in San Francisco” (A24)

Best Screenplay Presented with The Black List: Bong Joon-ho, “Parasite” (Neon)

Impact Award: “Queen & Slim” (Universal Pictures)

We See You Award: Taylor Russell (“Waves,” A24)

