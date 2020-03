Elephant, ecco il trailer del nuovo documentario Disney+ narrato da Meghan Markle

Come annunciato lo scorso gennaio, dopo l'addio alla Famiglia Reale, Meghan Markle, Duchessa del Sussex, è tornato in piena attività cinematografica, e il primo progetto e vederla "protagonista" è un documentario in arrivo su Disney+ ad aprile, Elephant, di cui oltre a esserne una produttrice, la Markle sarà anche la voce narrante.

Si tratta del suo ritorno alla sua passione primaria dopo che dal prossimo 31 marzo lei e suo marito Henry si allontaneranno ufficialmente dalla Famiglia Reale e dagli impegni relativi. A sostegno di Elephant, Disney Nature e Disney Conservation Fund hanno donato anche dei soldi all'associazione Elephants Without Borders, che si occupa di proteggere gli elefanti del Botswana dai bracconieri.



Prima del matrimonio, la Markle era un'attrice con all'attivo lavori sia in televisione che al cinema. E' nota soprattutto per aver interpretato Rachel Zane in 108 episodi del dramma legale USA Network Suits, ma tra i suoi crediti si possono citare anche ruoli in Castle, CSI: Miami, CSI: NY, The League, Fringe, Without a Trace e General Hospital, con apparizioni cinematografiche in titoli come Horrible Bosses, Get it to the Greek, Remember Me, Anti-Social, Dysfunctional Friends e Random Encounters



Elephant debutterà su Disney+ il prossimo 3 aprile. Cosa ne pensate? State già guardando qualche documentario sulla piattaforma streaming? Fatecelo sapere nei commenti.