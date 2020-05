Elena Ferrante: La Vita Bugiarda Degli Adulti diventa una serie Netflix

Dopo il successo planetario de L'Amica Geniale la televisione torna a prendere ispirazione da Elena Ferrante e lo fa con La Vita Bugiarda Degli Adulti.

La serie sarà un fedele adattamento del romanzo uscito il 7 novembre 2020, il più recente lavoro dell'autrice, e sarà incentrato sulla vita di Giovanna e sul complicato passaggio dall'infanzia all'adolescenza. Grande importanza verrà data anche all'ambientazione, una Napoli dotata di due facce: "la Napoli di sopra, che s'è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo".

A prendere le redini del progetto ci sono Netflix e Fandango, ed entrambe le aziende si dicono orgogliose di poter continuare ad investire in un'opera "made in Italy" che ha le potenzialità per essere apprezzata anche nel resto del mondo. Domenico Procacci, fondatore di Fandango, afferma che la serie seguirà le tematiche messe in risalto nei precedenti adattamenti legati alle opere di Ferrante, ma mostrerà anche un'altra parte di quel mondo.

In occasione dell'annuncio è stato pubblicato il video introduttivo che trovate sopra, nel quale Emma Marrone recita alcuni passaggi tratti dal libro La Vita Bugiarda Degli Adulti. Intanto proseguirà anche la storia di Lila ed Elena, con la terza stagione de L'Amica Geniale, intitolata Storia di chi fugge e di chi resta.