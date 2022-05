Il Quinto Elemento torna al cinema per il 25esimo anniversario!

Il celebre film di Luc Besson Il Quinto Elemento tornerà al cinema questa estate in occasione dei 25 anni dalla sua uscita. La pellicola, arrivata in sala nel 1997, sarà di nuovo lì il 26 e il 29 Giugno negli USA.

Non è chiaro ancora se la pellicola approderà anche nei nostri cinema, ma da quel che sappiamo non solo ci saranno due spettacoli alle 15 e alle 19 in entrambi i giorni, ma verrà proiettata anche una presentazione che conterrà interviste con Besson e diversi outtakes del film. Quest'ultima andrà in onda in più di 800 cinema in tutto il paese su Digital Broadcast Network di Fathom.

In molti si sono chiesti negli anni come mai non ci sia stato un sequel de Il Quinto Elemento, e probabilmente Luc Besson approfondirà la questione proprio nel corso dell'evento. Certo, una risposta scontata è che produrre un seguito della pellicola sarebbe stato rischioso. Questo perché stiamo parlando di uno dei film più emblematici degli anni '90, che è entrato a pieno titolo nella cultura pop. Dunque perché rovinarlo con un seguito non ispirato?

Ma non parliamo solo di un film pop. Il quinto elemento è stato infatti nominato per otto César Awards e ha ricevuto tre premi durante la cerimonia, tra cui Miglior regista, Miglior fotografia e Miglior scenografia. E voi, tornereste a vedere la pellicola di Luc Besson in sala?