Il Quinto Elemento, ecco perché non c'è mai stato un sequel

Dal 1997 a oggi, in tanti si sono chiesti perché non abbiamo mai visto un sequel del film di Luc Besson con Bruce Willis e Milla Jovovich, Il Quinto Elemento. Oggi ne abbiamo scoperto le ragioni.

Lo sceneggiatore de Il Quinto Elemento Robert Mark Kamen, co-autore dello script del film assieme a Besson, ha recentemente rivelato cosa ha impedito lo sviluppo di un sequel dello sci-fi anni '90.

"La sceneggiatura de Il Quinto Elemento era in realtà di 180 pagine, e [Luc Besson] ci aggiunse una seconda parte, che però non aveva alcun senso. Abbiamo pensato di realizzarci un sequel, ma non avrebbe avuto senso, e poi qui [in America] non ha avuto abbastanza successo. Nel resto del mondo è andato alla grande, ed è un classico, ma ha incassato solo 75 milioni di dollari qui, o rose 80. Era troppo avanti per il suo tempo".

"Così non abbiamo mai fatto un sequel, che avrebbe dovuto prendere le altre 180 pagine scritte da Luc mutate in una sceneggiatura apposita" ha concluso Robert Mark Kamen.

Ma anche se non ci ha dato altri indizi sul possibile contenuto di quelle pagine aggiuntive, lo sceneggiatore ha poi raccontato un curioso aneddoto che riguarda proprio lo script originale del film.

All'epoca del suo incontro con Luc Besson, Kamen lavorava come Script Doctor per Warner Bros., e un produttore gli chiese di dare un'occhiata all'allora prima bozza di sceneggiatura de Il Quinto Elemento, che a quanto pare era decisamente da rivedere.

"Arrivo e gli dico tutto ciò che non andava con lo script. [Luc] non ci capì tutto perché il suo inglese non era granché. E lui era lì seduto, e potevo dire quanto si stesse irritando. Lui era un autre francese, e io solo uno stupido sceneggiatore di Hollywood. Alla fine dell'incontro, Billy [il produttore] mi disse 'Amico, hai appena rovinato un rapporto di lavoro'. Perché tutto ciò che avevo fatto era dirgli quanto scritto male fosse il suo script".

Chiunque avrebbe pensato che Besson non si sarebbe più fatto sentire, e invece... Una settimana dopo arrivò la chiamata dal regista in cui chiedeva l'aiuto di Kamen per scrivere la sceneggiatura di quello che sarebbe poi diventato un cult del genere sci-fi.