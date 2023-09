Elemental, dove trovate il mitico Pizza Planet di Toy Story: appare in 2 scene diverse

Dove si trova il Pizza Planet in Elemental? I fan della Pixar sanno che l'ester-egg dedicato a Toy Story rappresenta una tradizione di vecchia data per lo studio cinematografico, con apparizioni dell'iconico furgoncino giallo in ogni singolo film pixariano.

Ovviamente, la tradizione Pixar del famoso easter-egg del furgone del Pizza Planet di Toy Story continua anche in Elemental, dato che il camioncino della celebre pizzeria del primo film di Tin Story (che poi è anche il primo film della Pixar) appare in ben due scene diverse con alcune piccole modifiche al design per adattarsi al mondo di Element City. Il primo avvistamento è a Firetown, quando Ember alla guida del suo sfrecciante motorino supera un Treeyota targato Pizza Planet. Il secondo, invece, avviene fuori dall'appartamento della famiglia di Wade, dove nel mare blu del quartiere degli acquatici il camioncino risalta ancora di più nel suo colore giallo canarino.

Trovare il furgone di Pizza Planet nei film Pixar è un giochino di lunga data per i fan del noto studio cinematografico: il mitico veicolo di Toy Story, infatti, è stato incluso in qualche forma e con le dovute variazioni in ogni singolo film Pixar, a testimonianza del fatto che anche se la Pixar negli anni si è evoluta ed è cambiata, alcune cose sono rimaste le stesse. Il fatto che Elemental sia il 27esimo film della Pixar non ha interrotto questa tradizione, che certamente proseguirà anche nei film futuri.

