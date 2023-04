Elemental, trailer ufficiale e d'uscita per l'Italia! Tra i doppiatori Stefano De Martino

Con la conferma ufficiale che Elemental sarà il film di chiusura di Cannes 2023, in queste ore Disney Italia ha svelato nuovo materiale promozionale per l'attesissimo film d'animazione della Pixar, in arrivo nelle sale nostrane a giugno.

Il film Disney e Pixar Elemental, il nuovo lungometraggio originale che porta il pubblico in un luogo straordinario chiamato Element City dove gli elementi della natura convivono e lavorano, arriverà il 21 giugno nelle sale italiane, dopo la presentazione in anteprima mondiale il 27 maggio come film di chiusura della 76esima edizione del Festival di Cannes.

Nella versione italiana del film, prestano le proprie voci Valentina Romani nel ruolo di Ember, una brillante ragazza di fuoco sulla ventina con un grande senso dell’umorismo che ama la sua famiglia ma che a volte si infiamma facilmente e Stefano De Martino nel ruolo di Wade, un attento ed empatico ventenne di acqua che non ha paura di mostrare le proprie emozioni, che però sono difficili da non notare. Nel cast anche Serra Yilmaz e Hal Yamanouchi rispettivamente nei ruoli della mamma di Ember, Cinder, e il padre di Ember, Bernie, prossimo alla pensione.

Pete Docter, chief creative officer di Pixar e regista pluri-vincitore dell'Oscar, ha dichiarato: “Diretto dallo straordinario storyteller Peter Sohn, Elemental è davvero divertente, pieno di sentimenti e, francamente, splendido da vedere. È stato creato per essere vissuto dal pubblico sul grande schermo e sono entusiasta che sarà presentato in anteprima mondiale a Cannes”.

