Elemental: ecco il primo trailer del prossimo film Pixar!

Circa due mesi dopo l'ultima volta, oggi torniamo a parlare di Elemental, il nuovo film Pixar previsto per l'estate 2023.

Poche ora fa, lo studio ha pubblicato il primo trailer della pellicola diretta da Peter Sohn (The Good Dinosaur), che racconterà la storia della giovane e focosa Ember e del divertente e spensierato Wade. "Elemental" sarà ambientato a Element City, città abitata da personaggi di fuoco, acqua, terra e aria. Prodotto di Denise Ream, e con le voci di Leah Lewis e Mamoudou Athie rispettivamente nei panni di Ember e Wade, “Elemental” uscirà il 16 giugno 2023.

"I miei genitori sono emigrati dalla Corea all'inizio degli anni '70 e hanno costruito un vivace negozio di alimentari nel Bronx", ha raccontato il regista. "Eravamo tra le tante famiglie che si sono avventurate in una nuova terra con speranze e sogni, tutti noi mischiati in un'unica grande insalatiera di culture, lingue e bellissimi piccoli quartieri. Questo è ciò che mi ha portato a Elemental. La nostra storia si basa su elementi classici: fuoco, acqua, terra e aria. Alcuni elementi si mescolano tra loro e altri no. Ma se questi elementi fossero vivi?".

Questo primo trailer ha catturato la vostra attenzione? Ditelo qui sotto nei commenti! In attesa di ulteriori aggiornamenti, vi lasciamo con la nostra recensione di Lightyear, l'ultimo film Pixar arrivato nelle sale quest'anno.