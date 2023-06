Elemental: per la realizzazione sono stati necessari 150000 core

Elemental, il prossimo film Pixar in uscita il 21 giugno 2023, ha già impressionato chi ha potuto vederlo per la sua realizzazione tecnica sbalorditiva. In una lunga conferenza stampa, il team ha raccontato le sfide che la produzione ha dovuto affrontare per realizzare il lungometraggio ambientato a Elemental City.

In attesa di poter vedere in sala l’ultimo film della casa di produzione dietro Toy Story, vi riproponiamo il bellissimo trailer di Elemental, capace di farci tuffare in anticipo nell’universo abitato dagli elementi naturali.

Nella conferenza stampa di presentazione, intanto, Don Shank ha parlato della realizzazione del film e delle difficoltà portate da questa nuova sfida: “All’inizio era un po’ una situazione da uovo e gallina. Le nostre capacità tecniche ispiravano le scelte di design e quelle scelte di design a loro volta ispiravano la nuova tecnologia, che poi ispirava di nuovo i design. C’è stato un lungo tira e molla tra i nostri team artistici e tecnici mentre cercavamo di capire insieme come realizzare personaggi elementali accattivanti che avesse l’impatto del fuoco, dell’acqua, dell’aria e della terra reali”.

Il supervisore agli effetti visivi, Sanjay Bakshi si è invece soffermato sulle nuove tecnologie necessarie e sull’esperienza di Pixar in tal senso: “Quando la Pixar ha realzzato Toy Story, nel 1995, non aveva mai fatto alcun lungometraggio d’animazione prima di allora, aveva realizzato solo alcuni cortometraggi, ognuno dei quali durava meno di cinque minuti. Con Moster Inc. si è presentato il problema di realizzare un personaggio peloso completamente simulato, cosa che la Pixar non aveva mai fatto. Allo stesso modo, per Nemo non avevamo idea di come ricreare tutta quell’acqua. Tutti i nostri dilm hanno delle sfide tecniche, ma è da un po’ che non ne avevamo una della portata di quelle di Elemental”.

In effetti, Elemental ha richiesto una potenza di calcolo superiore a quella che la Pixar avesse mai utilizzato prima. Bakshi ha dichiarato che la Pixar ha dovuto aggiornare i propri computer e acquistarne di nuovi per completare il film. Tanto per avere un’idea della capacità computazionale richiesta: per Toy Story sono stati necessari 294 core, per Monsters Inc. 672 e per Alla Ricerca di Nemo 923. I core utilizzati dalla Pixar per completare Elemental sono stati 150000.

La direttrice dell’animazione Gwendolyn Enderoglu ha spiegato cosa abbia richiesto tanta potenza di calcolo: “Emeber e Wade sono diversi da tutti quelli che abbiamo animato prima. Sono composti da materia organica senza struttura, il che offre all’animatore una grande libertà, ma dovevamo anche catturare i sottili riflessi di questi due. La sfida del nostro team si è ridotta a questo: volevamo onorare i materiali e allo stesso tempo offrire qualcosa di bello e convincente. Lo stile d’animazione che stavamo inseguendo doveva creare un ponte artistico tra questi due concetti e trovare il giusto equilibrio”.

Una sfida, quindi, davvero proibitiva anche per uno degli studi d’animazione più importante del mondo, che dopo aver completato l’opera si prepara a presentarla finalmente al mondo. Noi, da parte nostra, lasciamo per i più impazienti il poster di Elemental.