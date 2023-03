Elemental, svelati titolo e trama del cortometraggio che precede il film Pixar

Il nuovo trailer ci ha fatto innamorare di Elemental, e ora la Pixar ha annunciato un nuovo dettaglio sul film in uscita nel 2023: ad anticipare la pellicola sarà un cortometraggio intitolato Carl's Date (traducibile in "L'appuntamento di Carl").

Scritto e diretto da Bob Peterson (sceneggiatore e co-direttore di Up) e Kim Collins, la storia del breve "precursore" di Elements sarà incentrata su un certo Carl Fredricken (doppiato da Ed Asner) che si prepara al suo primo appuntamento da quando Ellie è morta. Sarà quindi molto triste, e non dubitiamo che riuscirà a far scendere più di una lacrima sulle guance dello spettatore – soprattutto considerando la grande capacità della Pixar di suscitare forte emozioni, tanto positive quanto negative. A rendere la visione ancora più malinconica sarà la consapevolezza che Asner è deceduto pochi mesi dopo aver prestato la propria voce al protagonista di Carl's Date.

Inizialmente il cortometraggio avrebbe dovuto debuttare in anteprima su Disney Plus nel febbraio 2023, dopodiché è stato rimosso senza troppe spiegazioni: forse i produttori hanno realizzato che meritasse la proiezione sul grande schermo. Il suo ultimo predecessore risale al 2018 (Bao di Domee Shi). Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Bao, un corto Pixar necessario per capire meglio Red.

Elemental, invece, sarà ambientato nell'omonima città, una metropoli dove gli abitanti sono costituiti da terra, fuoco, aria o acqua. Tra di essi spicca la protagonista "focosa" Ember, che uscirà dalla propria zona di confrot fino a scoprire parti celate della sua personalità. Il film (più Carl's Date) debutterà in sala il 16 giugno 2023.